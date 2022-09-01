Весь Балаково остался без воды из-за аварии

Отключение воды по всему городу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня вечером, 1 сентября, во всем Балаково отключили воду из-за аварии. Об этом сообщает городская администрация.
- Из-за отключения света на станции фильтрования в поселке Дзержинский, в Балаково произошло массовое отключение воды. Идут работы по восстановлению подачи электроснабжения на станцию и воды абонентам, - пишут чиновники.
Горожане массово жалуются на отсутствие света и воды в социальных сетях.
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