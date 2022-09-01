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Общество1 сентября 2022 14:10

В Саратовской области изменится расписание электричек

Евгений Бадиков

В Саратовской области изменится расписание электричек. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Со 2 сентября пригородный поезд №6047 Овражная – Тарханы будет курсировать по понедельникам, пятницам и субботам.

Отправление со ст. Овражная в 2:54 (позже на 14 минут), прибытие на ст. Тарханы в 9:03 (без изменений).

С 4 сентября пригородный поезд №6303 Карамыш – Тарханы будет курсировать по вторникам, средам, четвергам и воскресениям.

Отправление со ст. Карамыш в 4:47 (позже на 14 минут), прибытие на конечную ст. Тарханы в 9:03 (без изменений).