Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове главу «ТСЖ-2 Фрунзенского района» ждет суд за хищение 2,5 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина присвоила деньги жителей многоквартирных домов, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг трем компаниям. Всего за период 2015-2018 годов было похищено более 2,5 миллионов рублей.

Выдвинуто обвинение по статье 159 УК РФ(мошенничество). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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