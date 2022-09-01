Бригада реаниматологов

В Энгельсе появилась круглосуточная спецбригада скорой помощи. О этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

Сегодня, 1 сентября, в Энгельсе начала работу круглосуточная специализированная бригада скорой помощи реанимационно-анестезиологического профиля. Работать спецбригада будет на территории всего муниципалитета.

— Бригада укомплектована выпускниками целевой ординатуры кафедры анестезиологии и реанимации, скорой и неотложной медицинской помощи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Оснащена автомобилем скорой медицинской помощи класса «С», «реанимобиль», — уточнили чиновники.

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