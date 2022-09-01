Избиением школьника в Балаково заинтересовалась полиция. Правоохранители сообщили о начале проверки.

- По факту госпитализации в лечебное учреждение несовершеннолетнего 2010 года рождения с телесными повреждениями сотрудниками полиции МУ МВД России "Балаковское" проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пишут полицейские.

Напомним, об инциденте стало известно сегодня, 1 сентября. 12-летнего мальчика отправили в больницу на День знаний.

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