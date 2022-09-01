Скорбим
В ходе СВО на Украине погиб житель Пугачевского района Саратовской области. Сегодня, 1 сентября, прошла церемония прощания.
По информации источника, погиб командир взвода Рафаэль Оганесян. Военному было 25 лет.
На церемонии прощания присутствовали родные и близкие солдата, а также представители муниципальной администрации.
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