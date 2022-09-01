Hyundai Accent протаранил отбойник под Саратовом, сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

По данным ведомства, столкновение произошло 31 августа в 20:04 в Новобурасском районе, на 155-м километре автодороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай». 36-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением, врезавшись в отбойник.

В результате ДТП госпитализирована 61-летняя пассажирка.

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