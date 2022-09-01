Саратовцы призвали администрацию штрафовать недобросовестных владельцев собак, соответствующий пост был опубликован в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте.

- Администрация города и администрация Ленинского района, помогите! В природном парке Солнечный творится беспредел с выгулом собак, всё в фекалиях, на траву с дорожки сойти невозможно, при том, что есть две площадки для собак! Эти домашние собаки пугают детей, кидаются, гавкают! В центре парка собираются человек по 10 с собаками! Всё просто загажено! Наведите, пожалуйста, порядок в парке, запретите выгул! Повесьте таблички: «Выгул запрещён» - и штрафуйте! Приезжайте вечером в парк, чтобы лично увидеть, что тут происходит! - высказалась неравнодушная жительница.

- Какую вы говорите глупость. Собирать фекалии на природе в парке, в своем ли вы уме? Деревья и трава получают ценное удобрение., - высказал несогласие один из читателей, но другой комментатор поправил его, напомнив, что собачьи фекалии токсичны для травы и могут лишь нанести вред газону в парке.

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