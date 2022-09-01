Фото: Архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав фермеров Федоровского района. Председатель СК России поручил организовать проверку по обращению фермеров из Саратовской области.
- Фермеры Федоровского района пожаловались на формальный подход и бездействие после их обращений по поводу отчуждения засеянных угодий, а также на угрозы, поступающие в их адрес. В связи с этим Председатель СК России поручил провести служебную проверку по факту неисполнения регионального следкома поручения центрального аппарата, - пишет федеральный СК.
Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Юрию Говорунову А.Ю. организовать проверку по обращению фермеров. Ход и результаты мероприятий находятся на контроле в центральном аппарате СК.
Напомним, история с противостоянием фермеров Федоровского района и ООО «Агровита» тянется уже много лет. Подробнее читайте в материале КП-Саратов.
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