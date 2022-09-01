фото: Олег Костин

Олег Костин: инкубационный период коронавируса сократился до шести часов. Об этом стало известно на традиционном брифинге Минздрава области.

По данным на сегодня, 1 сентября, на стационарном лечении находятся 199 человек, все с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

— Инкубационный период сократился до шести часов, такой мутации раньше не было. шесть часов. Такой мутации раньше не было. Редко, когда проявление болезни происходит так быстро, — рассказал глава минздрава в ходе брифинга.

—В кислороде нуждаются 12 человек, девять из них уже подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении сегодня 3762 саратовца, — сообщает Костин.

На данный момент в регионе развернуто 240 инфекционных коек, лишь 17 процентов их которых свободны, с 18 август введены дополнительные 160.