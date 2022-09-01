Житель Ровенского района нашел винтовку и предстал перед судом

Житель Ровенского района Саратовской области нашел винтовку и предстал перед судом, о чем сообщает региональная прокуратура.

22-летний парень сообщил, что нашел нарезную винтовку с оптическим прицелом возле своего поля, где выращивал арбузы. Он не отдал оружие и стал хранить его у себя.

В августе 2019 года он продавал арбузы и у одного из покупателей взял сумку с патронами и банкой пороха. Порох он якобы хотел использовать для пугача на бахчах. Покупателя он не вспомнил.

Суд приговорил молодого человека к двум с половиной годам условно с таким же испытательным сроком.

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