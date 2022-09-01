Фото: Саратов Онлайн
В Саратовской маршрутке провалился кусок пола, об обнаруженном дефекте рассказал один из пассажиров в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте.
На фото виден фрагмент пола, свисающий вниз, через отверстие просвечивает асфальт. Провисший кусок покачивается при движении и явно не способен выдержать вес человека.
- Данный автобус снят с линии, находится на ремонте, - сообщила в комментариях пресс-служба администрации города.
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