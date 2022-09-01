Фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратове ограничено холодное водоснабжение четырех улиц, сообщает ООО «КВС».
Для устранения повреждений городского водопровода сегодня, 1 сентября, была отключена вода в домах №10, №12, №14, №16 по улице Тульской и на Крекингских проездах №5, №6 и №8.
Восстановить водоснабжение коммунальщики планируют к полуночи.
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