На Украине геройски погиб уроженец Шихан: Александр Потапов закрыл мирных граждан от обстрела

На Украине геройски погиб уроженец Шихан. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, офицер ее спецподразделения Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела. Это случилось в городе Изюма Харьковской области.

ВСУ открыли артиллерийский огонь по жилому сектору Изюма. Более 20 снарядов упали на дома и улицы. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев – группа спецназа возвращалась с задания.

Спецназовцы сразу начали эвакуировать местных жителей, оказавшихся поблизости. Александр Потапов стал выводить горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. Когда снаряд разорвался совсем близко, он закрыл собой двух гражданских. Сам при этом сам росгвардеец погиб от осколочных ранений В тот день спецназовцы вывкли из-под огня более 30 человек. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

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