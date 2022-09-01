Саратовец задержан за изнасилование падчерицы. Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердили в СУ СКР по Саратовской области.
Мужчина задержан вчера, 31 августа. По имеющейся информации, пострадавшей девочки он приходился отчимом. Предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело.
Подробностей о возрасте фигуранта и возрасте потерпевшей нет.
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