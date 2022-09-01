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Общество1 сентября 2022 9:53

Дети из школы «Солярис» вынуждены ходить по газону

Саратовчанка пожаловалась на переход возле школы
Наталия Калинина
фото: ЧП Саратов

фото: ЧП Саратов

Сегодня, 1 сентября, жительница Саратова пожаловалась на один из пешеходных переходов возле школы «Солярис».

- Переход находится возле новой детской поликлиники на улице Еремина, на пути к школе «Солярис». И он выходит прямо в газон. Дети вынуждены идти по траве, - пишет саратовчанка в Телеграм-канале «ЧП Саратов Прямой эфир».

На представленном кадре разметка выглядит действительно странно.

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