Сегодня, 1 сентября, в Саратове без воды остались два десятка улиц. В Ленинском районе Саратова отключили воду до полуночи, о чем сообщает ООО «КВС».

Ведутся работы по адресу Тверская, 33. Из-за них до полуночи перекрыли воду на следующих улицах: Вишневая, Тверская, Деловая, проспект 50 лет Октября (от ул. Вишневая до ул. Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Вишневый пр., Деловой пр., Офицерская, Суворова, Офицерский пр., Западная, Телеграфная, Лесная Республика, Тихорецкая, Турбинная.

Напомним, ранее мы уже сообщали о нескольких отключениях.

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