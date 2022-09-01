фото: Лиза Алерт

В Саратовской области пропал 83-летний Наби Ахметов. Об этом сообщает «Лиза Алерт Саратов» в своих социальных сетях.

По информации волонтеров, в Саратовской области пропал дезориентированный 83-летний Наби Ахметов. Мужчина пропал 7 августа между поселками Рахмановка и Карловка. Рост пропавшего дедушки небольшой - 160 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы с проседью. Одет мужчина был в серый костюм, темные штаны и ботинки и серую кепку.

О его местонахождении просят сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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