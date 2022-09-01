фото: архив КП
В Энгельсе женщина взяла миллион в кредит и перевела его мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным следствия, жительнице Энгельса поступило несколько звонков с разных номеров. Мошенники представились работниками банка и сотрудниками полиции. В ходе разговора им удалось убедить женщину, что от ее имени якобы поданы заявки на оформление кредитов, и предложили ей оформить встречные кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».
Доверчивая женщина оформила в различных банках кредиты на общую сумму 949 900 рублей и перевела их на счета мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.