фото: архив КП

В Энгельсе женщина взяла миллион в кредит и перевела его мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным следствия, жительнице Энгельса поступило несколько звонков с разных номеров. Мошенники представились работниками банка и сотрудниками полиции. В ходе разговора им удалось убедить женщину, что от ее имени якобы поданы заявки на оформление кредитов, и предложили ей оформить встречные кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивая женщина оформила в различных банках кредиты на общую сумму 949 900 рублей и перевела их на счета мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

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