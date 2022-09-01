На 1 сентября в Саратовской области чаще рождаются девочки, чем мальчики. Такой необычной статистикой поделилось региональное управление ЗАГСа.

В Саратовской области в 2022-2023 году первоклассниками стали 87 детей, родившихся в День знаний. Всего в регионе проживает более тысячи школьников, которые родились 1 сентября с 2005 по 2015 годы.

На День знаний в Саратовской области чаще рождаются девочки, чем мальчики: 572 против 522.

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