Фото: Мэрия Саратова

На набережную Саратова вернулся арт-объект Я ДОМА, об этом сообщает городская администрация сегодня, 1 сентября.

- Монтируется обновленный арт-объект Я ДОМА. Планируется, что работы завершат сегодня в течение дня, - пишут чиновники.

Напомним, арт-объект Я ДОМА был демонтирован 30 августа. Отношение жителей к нем было неоднозначное. Арт-объект был установлен в мае 2017 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.