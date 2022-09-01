Саратовская область вновь оказалась в лидерах по убыли населения

фото: архив КП
Саратовская область занимает четвертое место среди субъектов-лидеров по убыли населения. Об этом сообщает Росстат.
За первые 7 месяцев 2022 года в Саратовской области родились 8 079 человек, а умерли — 18 526, естественная убыль населения составляет 10 447 граждан. Миграционная убыль составила 5 113 человек.
Саратовская область на 4 место среди субъектов РФ по абсолютной убыли населения, уступив лишь Москве, Ростовской и Нижегородской областям.
В общей сложности, население Саратовской области за январь-июль сократилось на 15 560 человек.
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