Саратовская область вновь оказалась в лидерах по убыли населения

фото: архив КП

Саратовская область занимает четвертое место среди субъектов-лидеров по убыли населения. Об этом сообщает Росстат.

За первые 7 месяцев 2022 года в Саратовской области родились 8 079 человек, а умерли — 18 526, естественная убыль населения составляет 10 447 граждан. Миграционная убыль составила 5 113 человек.

Саратовская область на 4 место среди субъектов РФ по абсолютной убыли населения, уступив лишь Москве, Ростовской и Нижегородской областям.

В общей сложности, население Саратовской области за январь-июль сократилось на 15 560 человек.

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