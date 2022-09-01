Сегодня, 1 сентября, троллейбусы встали в Саратове из-за поломки состава. Об этом сообщает паблик СГЭТ.

Сбой движения транспорта был зафиксирован в 11:35 в районе пересечения Рахова и Советской. Было прервано движение троллейбусов маршрута №16 со стороны вокзала.

Произошла поломка подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.

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