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Общество1 сентября 2022 6:52

В Саратове дешевеют сезонные овощи и дорожают яйца

Евгений Бадиков
фото: архив кп

фото: архив кп

В Саратове дешевеют сезонные овощи и дорожают яйца. Еженедельную статистику опубликовал Саратовстат.

По данным на понедельник, 29 августа, в Саратовской области сильнее всего подешевели помидоры (на 15,31 процента), лук (на 7,48 процента), свекла (на 7,07 процента), морковь (на 6,61 процента), бананы (на 5,28 процента ), картофель (на 4,85 процента), огурцы (на 4,77 процента ), капуста (на 3,56 процента), консервы овощные для детского питания (на 3,51 процента), яблоки (на 2,78 процента), рыба мороженая (на 2,18 процента), чай черный (на 1,81 процента), сосиски и сардельки (на 1,27 процента)

Подорожали яйца — на 2,26 процента, сахар-песок – на 1,72 процента, вареная колбаса – на 1,38 процента, и подсолнечное масло – на 1,22 процента.

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