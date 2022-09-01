Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным ведомства, 17 августа, примерно в 19:05 в Заводском районе Саратова произошло ДТП - рядом с домом 88«Б» по пр. Энтузиастов автомобиль Kia Rio въехал в столб. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля.

Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев данного происшествия, граждан, обладающих какой-либо информацией, в том числе записями с автомобильных регистраторов.

Информацию можно сообщить по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01, или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 804/4.

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