Сегодня, 1 сентября, в Саратовской области еще 530 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего заразились 264 523 жителей региона.

Выздоровело с начала эпидемии 254 561 человек, за сутки — 176. В стационарах остаются 199 человек, на амбулаторном лечении— 3 762.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 27;

- 7-14 лет — 10;

- 15-17 лет — 8;

- 18-29 лет — 53;

- 30-49 лет — 132;

- 50-64 лет — 130;

- 65 и старше — 170.

С пневмонией поступили 17 пациентов, с признаками ОРВИ — 508, только пять переносят болезнь без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.