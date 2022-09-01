Сегодня, 1 сентября, в Саратове отключили воду на двух улицах в Ленинском районе. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы идут по адресу Международная, 40. На время их проведения прекращена подача холодной воды абонентам улиц: Мира, 29, 29а; Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.