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Общество1 сентября 2022 5:31

В Саратове отключили воду на двух улицах

Наталия Калинина

Сегодня, 1 сентября, в Саратове отключили воду на двух улицах в Ленинском районе. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы идут по адресу Международная, 40. На время их проведения прекращена подача холодной воды абонентам улиц: Мира, 29, 29а; Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

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