В Ртищево «Калина» сбила 50-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 31 августа, в Ртищево «Лада Калина» сбила 50-летнюю женщину, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около 18:00 возле дома № 82 по улице Пугачевская. 64-летний водитель автомобиля Лада-111730 сбил 50-летнюю женщину.
Пешеход с травмами доставлена в лечебное учреждение.
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