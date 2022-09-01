Фото: Саратовская областная больница

В саратовской поликлинике появится новое высокотехнологичное оборудование. Оснащение медицинских учреждений региона продолжается в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В ближайшее время будут оформлены новые КТ и маммограф в областной поликлинике по адресу Рабочая, 145/155.

В рамках нацпроекта уже поступили транспортные ИВЛ-аппараты, один из которых используется для оказания первой помощи и транспортировки пациентов из районов области по суше и воздуху, а также УЗИ-аппарат современной модели.

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