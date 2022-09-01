Сегодня, 1 сентября в Саратове ожидается теплый, дождливый день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +15 градусов ночью до +29 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 12 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +35 градусов, местами дождь, гроза, возможен град.

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