В Саратове обещают грозу и град на 1 сентября

1 сентября в Саратове ожидается гроза и град, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

На протяжении суток небо останется пасмурным, гроза может разразиться во второй половине дня. Ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Тем не менее, температура воздуха останется высокой, до +29 градусов после полудня.

Объявлен желтый уровень опасности.

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