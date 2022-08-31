В Саратове обещают грозу и град на 1 сентября

1 сентября в Саратове ожидается гроза и град, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
На протяжении суток небо останется пасмурным, гроза может разразиться во второй половине дня. Ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Тем не менее, температура воздуха останется высокой, до +29 градусов после полудня.
Объявлен желтый уровень опасности.
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