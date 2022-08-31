Фото: Новости Балаково

В Балаково в ДТП перевернулся автомобиль, об этом сообщают очевидцы в группе «Новости Балаково» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии можно увидеть один из попавших в аварию автомобилей, завалившийся на бок и две машины скорой помощи.

- Удар был хороший, дома из окна слышно было, - прокомментировала произошедшее одна из жительниц города. Другая женщина в комментариях сообщила, что погибших в ДТП нет.

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