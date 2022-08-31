Саратовский рыбак спас тонувшего мужчину

Сегодня, 31 августа, в Заводском районе Саратова рыбак спас тонувшего в Волге мужчину. Информацию подтвердили в региональном минздраве.
Инцидент произошел около 12.30 у железнодорожного моста в районе Увека. Мужчина пошел купаться, но начал тонуть. Оказавшийся рядом рыбак смог спасти его.
Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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