На Политехнической в Саратове сбили женщину

Сегодня, 31 августа, на улице Политехнической в Саратове сбили женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 14:30 на остановке стрелка Политехническая 77/1. Chevrolet сбил 65-летнюю жеинщину.

Пешехода забрала «скорая». Все обстоятельства выясняются.

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