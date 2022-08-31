Жительница Саратова пожаловалась на загородившее пандус кашпо с цветами

Фото: соцсети

Саратовчанка с ограниченными возможностями не смогла попасть в учреждение соцобслуживания из-за перекрывшего пандус кашпо с цветами. Об этом женщина написала в социальной сети.

Саратовчанка рассказала о проблеме в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте. Она пожаловалась, что не смогла попасть в управление соцподдержки по адресу ул. Тракторная д. 45. Путь ей преградило кашпо, установленное возле пандуса.

На представленном снимке видно, что цветочное украшение словно специально подтащили к краю пандуса, не давая им воспользоваться.

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