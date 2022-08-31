Фото: SARATOV DETKA

Сегодня, 31 августа, в Саратове BMW провалилась в яму с водой. Об этом сообщил подписчик Телеграм-канала Saratov Detka.

Инцидент произошел на улице Соколовая в районе пересечения с Вознесенской. Автомобиль БМВ провалился в яму с водой. Вокруг ямы не было ограждений.

Как сообщает ООО «КВС», по адресу Соколовая, 18/40 произошла коммунальная авария. Из-за нее жители Соколовой, Малой Горной, Малой Затонской, Хвесина, Красновой, Будочной, а также поселка Затон остались без холодной воды до 20:00.

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