фото: архив КП

Бывший главный врач одной из саратовских больниц оштрафован на полтора миллиона. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что в марте 2022 года экс-главврач одной из саратовских больниц, находясь в доме на улице Максима Горького получил взятку от представителя неназванного юрлица в виде 213 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускорение оплаты по договорам, заключенным с организациями.

Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей.

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