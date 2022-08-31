фото: архив КП
Бывший главный врач одной из саратовских больниц оштрафован на полтора миллиона. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Судом и следствием установлено, что в марте 2022 года экс-главврач одной из саратовских больниц, находясь в доме на улице Максима Горького получил взятку от представителя неназванного юрлица в виде 213 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускорение оплаты по договорам, заключенным с организациями.
Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей.
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