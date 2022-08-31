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Политика31 августа 2022 11:19

В Энгельсе избрали нового главу собрания депутатов

Елена Услонцева выбрана единогласно
Евгений Бадиков
фото: администрация ЭМР

фото: администрация ЭМР

В Энгельсе избрали нового главу собрания депутатов. Об этом сообщает телеграм-канал Энгельсской администрации.

Сегодня, 31 августа, состоялось внеочередное Собрание депутатов Энгельсского района с участием Дмитрия Плеханова.

На повестке дня стал вопрос об избрании нового руководителя депутатского собрания. Единогласно поддержали кандидатуру главы Безымянского МО Елены Услонцевой. Чиновница ранее исполняла обязанности заместителя Председателя Собрания депутатов ЭМР.

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