Жителям Саратовской области продлили запрет на посещение лесов, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Запрет на посещение лесов продлили до 20 сентября, то есть еще на 21 день. Ограничения вводятся в связи с высокой пожароопасностью.

В леса нельзя заезжать на автомобилях. Там запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы, а также культурно-массовые мероприятия.

Саратовцы, заметившие лесной пожар, могут обратиться по номерам 112, а также 8–800–100–94–00 или по телефону региональной диспетчерской службы минприроды 8(845-2) 49–05–16.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.