В Саратове парень упал из высотки на набережной и разбился

Фото: Архив КП

Сегодня днем, 31 августа, молодой житель Саратова упал из высотки на набережной и разбился. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел в районе моста Саратов-Энгельс. По предварительным данным, мужчина упал с высотки Volga-Sky, расположенной по адресу Славянская площадь, 2. Он погиб на месте.

Погибшему на вид около 25-30 лет. На месте работают правоохранительные органы.

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