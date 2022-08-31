Фото: ТГ-канал «Мой Нижний Новгород»

Нижегородец с наклейкой «едем бухать на море!» стал участником смертельного ДТП под Саратовом. Об этом сообщает телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Известно, что 25 августа, примерно в 7:45 на перекрестке трасс Тамбов-Саратов и Пенза-Балашов в Ртищевском районе произошла страшная авария. Столкнулись три автомобиля - Mazda 6, Toyota и ВАЗ-2106. 54-летний мужчина из ВАЗ скончался на месте. Трое мужчин - 61, 21, 25 лет и 25-летняя девушка получили серьезные травмы и госпитализированы.

Известно, что 25-летний водитель «Мазды» не уступил дорогу и считается предполагаемым виновником аварии. На машине нижегородца была наклейка «едем бухать на море!».

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