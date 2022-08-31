В аэропорту Саратова экстренно посадили самолет

В аэропорту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 30 августа, в аэропорту «Гагарин» в Саратове экстренно посадили самолет. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров.

Рейс авиакомпании «Победа» летел из Москвы в Астрахань. В 10.14. он был вынужден соевршить экстренную посадку.

- Пассажиру оказана первая помощь, он направлен в одну из саратовских больниц. Самолет вылетел в Астрахань, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

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