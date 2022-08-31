Церемония прощания

Вячеслав Володин простился с Владимиром Гусевым, о чем сегодня, 31 августа, пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Владимир Гусев скончался 29 августа. Ему было 90 лет. Гражданская панихида прошла в Москве, в Центральной клинической больнице. Похоронят Владимира Гусева на Троекуровском кладбище.

Гусев родился в Саратове, он был Почетным гражданином области, трудился директором Энгельсского комбината химволокна, а также был первым секретарем обкома КПСС ушел из жизни.

- Владимира Кузьмича всегда отличала преданность делу и любовь к Родине. Он сделал так много для развития Саратовской области и заслужил благодарность жителей, – сказал Вячеслав Володин.

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