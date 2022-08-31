Отсутствием горячей воды в Саратове заинтересовалась прокуратура

Отсутствием горячей воды в Кировском районе Саратова заинтересовалась прокуратура. Сегодня, 31 августа, пресс-служба надзорного органа сообщила о том, что прокурор Сергей Филипенко поручил провести проверку.

В многоквартирном доме по адресу Кутякова, 65 не было горячей воды. В ходе проверки выяснилось, что произошла авария на трубопроводе на Челюскинцев, при этом в доме не было технической возможности подключиться к резервному трубопроводу.

Ремонт начнется завтра, 1 сентября.

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