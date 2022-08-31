Саратовские ветеринары отмечают профессиональный праздник

Ветеринар за работой

Глава ветеринарного Управления Саратовской области поздравил подчиненных с праздником. Об этом стало известно из социальных сетей Начальника Управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексея Молчанова.

— Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника России! «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество» – эти слова русского ученого, филолога Ивана Павлова отражают сущность одной из самых благородных и гуманных профессий, которая стала для многих признанием и судьбой.

Ветеринарные врачи играют важнейшую роль в обеспечении здоровья, как животных, так и человека, вносят значительный вклад в обеспечение биологической и продовольственной безопасности, эпизоотического благополучия Саратовской области.

В этот праздничный день выражаю всем ветеринарным специалистам, представителям ветеринарной науки региона, сердечную благодарность за Ваш весомый вклад в становление и развитие ветеринарной службы, сложный и самоотверженный труд.

От всей души позвольте пожелать всем Вам крепкого здоровья, удачи, добрых начинаний, — пишет Молчанов.

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