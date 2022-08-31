фото: Газпром

Роман Бусаргин обратился к Алексею Миллеру с просьбой газифицировать 30 сел Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио Губернатора Роман Бусаргин направил обращение в адрес руководителя ПАО «Газпром» Алексея Миллера с предложением дополнительно газифицировать 30 сел. Напомним, ранее глава региона обсудил эту возможность с руководителем компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Газ предлагается довести до 30 сел в 14 районах – Аркадакском (Подрезенка, Мещеряковка, Красный Яр, Комсомольский), Балашовском (Ивановка, Ключи), Вольском (Дубровное), Воскресенском (Подгорное), Екатериновском (Баклуши), Новобурасском (Меркуловский), Перелюбском (Саблерский, Верхняя Покровка), Ровенском (Рассвет, Александровка), Татищевском (Никольский, Докторовка, Зеленкино, Труд), Турковском (Чириково), Хвалынском (Ч.Затон, Победа), Энгельсском (Солонцово, Тарлык, Овражный), а также в Гагаринском районе г. Саратова (Еремеевка, Есеевка, Крутец, Формосово, Ферма, СНТ Нива 68 пос. Соколовый).

В случае включения в программу указанных сел уровень газификации в регионе к 2030 году достигнет 97 процентов.

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