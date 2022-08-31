графика: СГЭТ

В Заводском районе из-за ДТП встали трамваи. Об этом сообщает СГЭТ на своей странице в «Вконтакте».

Сегодня, 31 августа, из-за ДТП прервано движение трамваев маршрута №9 в Заводском районе на перекрестке улиц Огородной и 7-Нагорной в сторону от Детского парка.

Движение остановилось в 12:00, о сроках возобновления не сообщается.

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