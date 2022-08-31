фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Саратове открыли мемориальную доску в честь директора САЗ Александра Кривохижина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 31 августа, состоялось открытие мемориальной доски директору Саратовского авиационного завода Александру Кривохижину. Памятный объект появился на доме № 21/23 по пр. Столыпина, в котором он жил с 1977 по 1994 гг.

В мероприятии приняли участие и.п. главы Саратова Лада Мокроусова, экс-руководитель города Михаил Исаев, родственники и коллеги Александра Кривохижина, летчик-испытатель Владимир Абакумов, скульптор Андрей Щербаков, а также ветераны Саратовского авиационного завода.

Инициатива открытия мемориальной доски принадлежит внуку директора завода – Александру Кривохижину. В прошлом году его предложение было одобрено комиссией по монументально-декоративному искусству. Памятный объект изготовил саратовский скульптор Андрей Щербаков.

Александр Иванович Кривохижин трудился на заводе с 1951 по 1985 гг и прошел путь от мастера до руководителя предприятия.

— Он внес большой вклад в заботу о горожанах и работниках Саратовского авиационного завода. То, что инициатива по открытию памятной доски принадлежит его семье и ветеранам завода, говорит о том, что память об этом человеке живет в их сердцах. Наша задача – сохранить эту память на долгие годы. Теперь каждый горожанин, проходя мимо здания, будет знать, что здесь жил известный человек, под руководством которого было налажено производство таких уникальных самолетов как ЯК-38 и ЯК-42. Это наше достояние, которым мы всегда будем гордиться, - отметила Лада Мокроусова.

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