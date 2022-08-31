Артур Горский

В СВО на территории Украины погиб житель Саратовской области Артур Горский. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях секретарь Пугачевского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Тумасов.

По сообщению Тумасова, Артур родился 26 декабря 1981 года в городе Гудермес. Он погиб при выполнении боевой задачи 23 июня текущего года. Похороны бойца состоялись в Пугачеве. Воинское звание и род войск, в которых погибший проходил службу, не называется.

Соболезнования родным и близким бойца выразил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

— При исполнении воинского долга Артур Вольевич показал пример смелости и мужества. Скорбим вместе с родными и близкими о горькой утрате. Вечная слава и светлая память доблестному воину, - высказался Бусаргин.

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