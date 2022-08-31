Житель Пугачева выплатил долг по алиментам перед 1 сентября

Житель Пугачева выплатил долг по алиментам на сына перед 1 сентября, об этом рассказали в УФССП по Саратовской области.

42-летний житель Пугачева долго не платил алименты на сына и накопил задолженность в размере 53 тысяч рублей. На него возбудили исполнительное производство, однако должник все равно не торопился выплачивать положенное.

Приставы обратились по место работы должника и оформили взыскание части его зарплаты, а также пригрозили отобрать его автомобиль Kia Spectra. После этого житель Пугачева погасил долг перед ребенком.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.